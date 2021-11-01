Орел, 1 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Церемония награждения лауреатов Международной премии интеллектуальной литературы им. Александра Зиновьева состоялась в Орле — в музее писателей-орловцев 29 октября, в день рождения советского и российского философа, писателя, мыслителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Участников награждения по видеосвязи приветствовала президент Регионального общественного фонда проектов развития институтов гражданского общества «Александр Зиновьев» Ольга Зиновьева.

Пресс-служба правительства Орловской области Президент Регионального общественного фонда проектов развития институтов гражданского общества «Александр Зиновьев» Ольга Зиновьева приветствует лауреатов конкурса

В 2021 году лауреатами премии стали: в номинации «Поэзия» Александр Логинов (Архангельская область, город Каргополь) за сборник стихотворений «Возвратите мне Родины свет золотой», в номинации «Проза» Иван Сабило (Москва) с романом «Чистая сила» и в номинации «Эссе» — Александр Андрюшкин (Санкт-Петербург) за сборник «Статьи о литературе и истории».

Международная премия интеллектуальной литературы учреждена в 2020 году, в память о русском философе, писателе Александре Александровиче Зиновьеве (1922−2006). Цель премии — поддержка авторов, продолжающих лучшие традиции русской, советской и российской литературы.