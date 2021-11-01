Пермь, 1 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Пермском крае, по состоянию на утро 1 ноября, от коронавирусной инфекции привили 1,2 тысячи иностранцев, в том числе студентов пермских вузов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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По данным минздрава, в Прикамье от COVID-19 планируют иммунизировать 10 тыс. иностранных граждан. Иммунизация осуществляется вакциной «Спутник Лайт».

Вакцинация иностранцев является платной слугой. Стоимость составляет 650 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе вакцинировано 924,2 тыс. жителей, из них 676,5 тыс. человек прошли полный курс иммунизации.