Баку, 1 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Баку 1 ноября началось первое заседание генпрокуроров тюркоязычных государств. Об этом сообщает агентство Report.

Bilal41 Азербайджан

Сообщается, что в Азербайджан прибыли представители генпрокуратур Узбекистана, Киргизии и Турции. Они подписали устав Совета генпрокуроров Тюркского совета.

На заседании также было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева. В нём он обвинил Армению в «вандализме» во время боевых действиях против Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Напомним, в сентябре прошло заседание министров иностранных дел стран — участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Оно проходило в Стамбуле.