Пермь, 1 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю, по состоянию на 1 ноября, первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 68,4 тыс. человек. Завершили курс иммунизации13,8 тыс. пермяков. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным минздрава, с начала массовой вакцинации первым компонентом привиты 924,2 тыс. жителей Прикамья. Из них 676,5 тыс. человек сделали обе прививки.

Первым компонентом антиковидной вакцины привито 277,7 тыс. пожилых людей, 113,7 тыс. работников промышленных предприятий, 50,1 тыс. представителей сферы образования и более 46,3 тыс. медиков, а также волонтеров.

Стоит отметить, несмотря на активную вакцинацию населения, регион ежедневно бьет «рекорды» суточного прироста выявленных заражений. Показатель, на 31 октября, за день приблизился к 700 случаям.