Уфа, 1 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Нарушителей антиковидных норм продолжают выявлять в Башкирии. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба администрации Стерлитамака.

Цитата из к/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». реж Терри Гиллиам. 1998. США В баре

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора, администрации города и полицейские продолжают рейды по ночным заведениям города. Они проверяют как руководство кафе, ресторанов соблюдает запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 часов.

Отметается, что участниками рейда было проверено свыше 30 кафе, ресторанов, кальянных, бильярдных, пивных баров.

«Большинство заведений — без замечаний, и даже те, у кого были серьёзные нарушения в первый рейд, были закрыты. В то же время ещё остались заведения, которые не желают соблюдать положения Указа о повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Так, в одном из баров было много посетителей: они заказывали алкоголь, еду, курили кальян.

«Роспотребнадзор и полиция составили протоколы, которые передадут в суд», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии призвал жителей оставаться дом и побыть с родными и близкими.