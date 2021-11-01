Мадрид, 1 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Оператор электроэнергетической системы Испании, компания Red Eléctrica de España, подчеркнул, что «нет никаких объективных признаков» того, что в Испании могут возникнуть проблемы с электроснабжением. Об этом пишет агентство EFE.

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В ответ на решение правительства Австрии подготовиться к всеобщему отключению электроэнергии, компания Red Eléctrica в своем заявлении отметила, что Испания «имеет высокий уровень охвата».

О возможностях перебоев с электричеством ранее предупреждали другие европейские страны.