Мадрид, 1 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Испания считает, что саммит G20, прошедший в Риме, превзошел ожидания, поскольку был принят ряд обязательств в таких областях, как борьба с изменением климата и восстановление экономики, которые вызвали доверие среди граждан. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает агентство EFE.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

Санчес прокомментировал итоги саммита сразу по окончанию серии мероприятий.

Испанский премьер, по его словам, увидел стремление международных лидеров ответить на глобальные вызовы.