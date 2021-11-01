Горно-Алтайск, 1 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 23 030. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, почти треть из них выявлены в столице Горно-Алтайске.

Kraszdrav.ru Коронавирус

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За минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+18), Майминского (+10), Онгудайского (+3) и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 8, за весь период — 20 947. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 219, за весь период — 306 526», — добавили в оперштабе.