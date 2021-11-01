Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Из резервного фонда РФ Камчатскому краю выделят 500 млн рублей. Средства в том числе направят на лечение пациентов в ковидных госпиталях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе правительства Камчатского края.

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Деньги поступят в систему здравоохранения и будут использованы на оказание страховой медицинской помощи. Дополнительное финансирование поможет эффективнее бороться с COVID-19.

«Жители полуострова продолжат получать лечение совершенно бесплатно — по полису ОМС. Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в крае, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь», — подчеркнул заместитель губернатора Камчатского края Александр Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае количество коек для пациентов с COVID-19 выросло до 310, свободны 82 места. С 30 октября на территории Камчатского края продлён масочный режим и введены новые антиковидные ограничения. Кафе и рестораны полуострова не работают после 23 часов, невакцинированные граждане старше 65 лет переводятся на дистанционный режим работы.