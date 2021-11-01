Джакарта, 1 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии отказалось комментировать новые факты, свидетельствующие о предполагаемой причастности Великобритании к трагическим событиям в стране в 1965 году, сообщает CNN Indonesia.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

Недавно были обнародованы новые факты о трагедии 1965 года, особенно в отношении предполагаемой причастности Великобритании к инциденту. В сообщении говорилось, что чиновнику министерства иностранных дел Великобритании было поручено вести пропагандистскую деятельность в Индонезии.

Великобритания через свое посольство в Джакарте также отказалась комментировать новые факты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии считает, что действия по смягчению последствий изменения климата в мире должны осуществляться не только, чтобы сократить выбросы углерода, но и использовать доступное финансирование для всех стран.