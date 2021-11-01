Ульяновск, 1 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 1 ноября, объекты топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов перешли на особый режим работы, который продлится по 7 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

На объектах ТЭК и ЖКХ в регионе в связи с объявленным нерабочими днями организованы круглосуточные дежурства аварийных бригад, сформированы запасы материально-технических средств для устранения возможных происшествий.

В штатном режиме работают диспетчерские службы и горячие линии, круглосуточно будет работать горячая линия при министерстве энергетики. На особый режим работы перешли центры приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги общества «РИЦ».

С 30 октября по 7 ноября региональные операторы ТКО приостанавливают личный приём граждан, но работа мусоровозов и график вывоза мусора будет осуществляться в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями из-за резко ухудшившейся ситуации по коронавирусу. В связи с этим в Ульяновской области запрещено посещение ночных клубов, развлекательных заведений, кинотеатров, детских игровых комнат, салонов красоты, соляриев, саун, образовательных и спортивных учреждений.