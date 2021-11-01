Абакан, 1 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в большинстве случаев носители были обследованы после появления симптомов заболевания или входили в число контактных лиц.

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«1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 12 — при самостоятельном обследовании, 7 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,2. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года в республике достигло 26 450.

По состоянию на 1 ноября, в ковидных госпиталях республики лечатся 1685 пациентов, 22 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 5,9 тыс. человек. Жертвами COVID-19 стали 1339 человек — за прошедшие сутки скончалась 69-летняя пациентка.