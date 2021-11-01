Рим, , 09:29 — REGNUM Турции, России, Ирану, Азербайджану, Армении и Грузии нужно добиться того, чтобы в Закавказье восстановился мир. Об этом заявил 31 октября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт Anadolu Ajansı.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил важность создания платформы «3 + 3» для нормализации обстановки в регионе. Турецкий лидер также заявил, что это поможет улучшить отношения между Анкарой и Ереваном.

«Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения — давайте вшестером предпримем совместный шаг и установим мир в регионе», — сказал Эрдоган.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал предложение Еревану. При этом Грузия сохраняет «негативный настрой» к данному формату.

Напомним, инициативу создать формат «3+3» выдвинули Анкара и Баку. В России и Иране поддержали это предложение. В Армении пока не дали ответа по этому вопросу. В МИД Грузии сообщили, что не рассматривают участие в проекте, где представлена Россия.

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