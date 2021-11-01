Москва, 1 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Госдума в ноябре намерена обсудить законопроект, который обязывает бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы, в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, это следует из плана законодательной деятельности нижней палаты парламента.

(сс) Glenn Carstens-Peters В сети

Обязанность хранить информацию, передаваемую по общедоступным каналам связи, существует с 2016 года. Законопроектом такая обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи, которые применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве.

Инициатива предусматривает также установление перечня информации, которую собственник или иной владелец технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить в течение трех лет.

Речь идет о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи.

Кроме того, обязанностью собственника технологических сетей связи станет предоставление такой информации уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

В правительстве РФ отмечали, что сведения могут быть необходимы для оперативно-розыскной деятельности.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Законопроект поддержал соисполнитель — комитет Госдумы по безопасности, профильный комитет по информполитике законопроект еще не рассматривал.