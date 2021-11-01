Красноярск, 1 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 681 (темп прироста 0,5%) случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 131 931. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Назаровский район.

Из 681 случая заражения в краевой столице было зафиксировано 149 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 51 (0,7%), в Минусинске — 35 (0,6%), в Канске — 34 (0,7%), в Лесосибирске — 31 (1,1%), Назарово — 26 (1,1%), в Шарыпово — 16 (0,6%), в Дивногорске — 15 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Назаровском — 29 (3,4%), Шушенском — 25 (1,7%), Курагинском — 19 (0,8%), Богучанском — 17 (0,6%), Манском — 16 (1,4%) и Абанском — 16 (1,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3827 человек, снято с наблюдения — 3578. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 46 212 (+249) человек.

За последние сутки в регионе проведено 7 622 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 3 983 563.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в условиях ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, приняты необходимые меры безопасности во время проведения Всероссийской переписи населения.

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