Саратов, 1 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Саратовской области вновь обновлен рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За прошедшие сутки инфекцию подтвердили еще у 599 человек, накануне заболели 575 жителей. Об этом сообщает 1 ноября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 145 пациентов, с признаками ОРВИ — 449 человек, у пяти — бессимптомное течение заболевания.

Всего по состоянию на 1 ноября в регионе зарегистрировали 101 998 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 90 243 человека, из них за сутки — 310 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 279 случаев, остальные — в других районах области. Большинство инфицированных жителей в возрасте старше 60 лет — 181 человек, от 30 до 39 лет — 117 пациентов, до 20 лет — 46 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, закрыты учреждения общественного питания. Они работают только в режиме доставки или навынос. Исключения составляют ведомственные и гостиничные столовые.

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