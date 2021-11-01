Москва, 1 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. На московских стройках выросли зарплаты рабочих-мигрантов, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

«Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50−60 тыс. рублей, — рассказал заместитель мэра. — А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать».

По его словам, в результате пандемии на строительных объектах возник кадровый дефицит, и сейчас недостаток трудовых ресурсов составляет около 40%.

Кроме того, изменился национальный состав. Если раньше основные мигранты на столичных стройках были из Таджикистана, то сейчас — это граждане Узбекистана и Киргизии. При этом всё больше вакансий замещают жители Подмосковья.