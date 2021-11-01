Кызыл, 1 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число выявленных случаев с начала года достигло 13 933.

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«Из 70 заболевших мужчин — 24, женщин — 46. По возрасту: детей до 17 лет — 4, от 18 до 49 лет — 45, от 50 до 64 лет — 11, старше 65 лет — 10», — добавили в минздраве.

В ковидных стационарах региона в настоящее время лечатся 448 пациентов, в том числе 55 детей и 18 беременных женщин. 92 больных находятся в тяжёлом состоянии.

По данным на 1 ноября, занятость коечного фонда для ковид-пациентов достигла 70%. Амбулаторное лечение проходят 473 человека (129 детей и 61 старше 65 лет).