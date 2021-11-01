Биробиджан, 1 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Еврейской автономии продлили срок действия особых правил поведения в условиях режима повышенной готовности. В постановлении главы региона указано, что жителям будет необходимо соблюдать ограничения, препятствующие распространению COVID-19, до 20 декабря включительно, сообщает ознакомившийся с документом корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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До этой даты жители Еврейской автономной области, которые не имеют подтверждающих вакцинацию или иммунитет от коронавируса QR-кодов, не смогут посещать фитнес-центры, кинотеатры, гостиницы, предприятия общественного питания и торговые центры. В ТЦ, кафе и ресторанах новая система вводится с 15 ноября, в остальных организациях — с 1 ноября. На работу в ночное время для заведений, предоставляющих услуги питания, введён полный запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с напряжённой ситуацией по COVID-19 в регионе также ввели запрет на проведение массовых мероприятий и режим самоизоляции для жителей старше 60 лет. Инфекционные госпитали ЕАО заполнены более, чем на 85%, две трети пациентов — пожилые люди старше 65 лет.