В Приамурье расширили территорию действия QR-кодов
Благовещенск, 1 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Амурской области с 1 ноября пропускная система по QR-кодам, подтверждающим наличие иммунитета от COVID-19, начнёт действовать в кафе и ресторанах Белогорска, Свободного, Зеи, Шимановска, Райчихинска и Благовещенского района. Ограничения также распространят на спортшколы, тренажёрные залы и фитнес-центры Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Спортивным болельщикам для посещения соревнований также необходимо будет предъявлять QR-код. Это ограничение будет действовать не только в Благовещенске, но и по всей Амурской области.
Как сообщало ИА REGNUM, «пересидеть» период действия ограничений не получиться, нужно вакцинироваться и учиться жить в условиях распространения коронавируса, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он не исключил того, что систему входа по QR-кодам в места массового скопления людей уже не отменят никогда.