Джакарта, 1 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны G20 поощрять развитие малых и средних предприятий, а также роль женщин, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Во-первых, повышение финансовой интеграции малых и средних предприятий и женщин. Финансовая интеграция является приоритетом для Индонезии. Наш индекс финансовой доступности достиг 81%, и мы планируем достичь 90% в 2021 году», — заявил Джоко Видодо на саммите G20.

Индонезия выделила $17,8 млрд на ссуды для бизнеса, и более 2,4 млн женщин-предпринимателей получили помощь.

Экономика Индонезии выросла на 7,07% во втором квартале 2021 года. Кроме того, начали снижаться уровни бедности и безработицы, а стоимость экспорта выросла на 37,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Турции и Индонезии провели встречу в Риме.