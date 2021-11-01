Казань, 1 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Татарии количество случаев заболевания коронавирусом в октябре значительно выросло и составило более 3,5 тыс. за месяц. По сравнению с сентябрем число заболевших выросло более чем в два раза, заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«В октябре этого года заболевших в 3 раза больше, чем в октябре прошлого года. Это связано преимущественно с циркуляцией в республике и в целом по стране индийского штамма, который в 2,5 раза более заразный по сравнению с британским штаммом», — уточнила спикер.

Со слов Патяшиной, в республике сложившаяся ситуация потребовала принятия дополнительных ограничений и введения обязательной вакцинации определенных категорий населения.

«Если за первую неделю октября против ковида было привито более 27 тыс. человек, то за четвертую неделю — в 7 раз больше», — сообщила руководитель ведомства и добавила, что среди пожилого населения темпы вакцинации недостаточные.

По состоянию на 30 октября первым компонентом антиковидной вакцины в Татарии было привито 1 млн 556 тыс. человек.

С 10 ноября в Татарии начинаются проверки трудовых коллективов по исполнению требований об обязательной вакцинации. При выявлении нарушений материалы надзорного ведомства будут отправлены в суд, резюмировала главный санитарный врач республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 1 ноября 988 человек.

Читайте также: Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на «Спутник V» даже у трижды привитых