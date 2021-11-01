Казань, 1 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали семь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. От COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 1 ноября 988 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали один мужчина и шесть женщин 1935−1977 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии до улучшения эпидобстановки запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия. С 15 ноября потребуются QR-коды для работы театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов, официальных физкультурных, официальных спортивных, культурных мероприятий.

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