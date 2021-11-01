Ульяновск, 1 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно усилены темпы вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По последним данным (31 октября), в регионе прививку от ковида сделали 439 574 человека, в том числе двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 118 411 жителей.

Темпы вакцинации увеличились. По сведениям регионального министерства здравоохранения, за последние сутки вакцинированы первым компонентом 7 223 человека, вторым — 805.

Напомним, что в Ульяновской области работают 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, сформировано более 30 выездных бригад.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 94 524 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновскую область посетили заместителями министров здравоохранения и промышленности России Виктор Фисенко и Алексей Беспрозванных для усиления федеральной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

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