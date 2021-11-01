В пандемию коронавируса Ульяновской области усилят федеральную поддержку
Ульяновск, 1 ноября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Федеральный центр усилит поддержку Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса. Меры поддержки были обсуждены на встрече губернатора Алексея Русских с заместителями министров здравоохранения и промышленности России Виктором Фисенко и Алексеем Беспрозванных, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
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Визит высоких гостей состоялся для организации методической и практической поддержки системе здравоохранения. Алексей Русских выразил признательность Виктору Фисенко за визит и помощь, подчеркнув, что в Ульяновской области ощущают поддержку правительства и нынешняя помощь «действительно неоценима».
Виктор Фисенко посетил Центральную городскую клиническую больницу и поликлинику им. С.М. Кирова в Ульяновске, проверил ход вакцинации. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин «постоянно мониторит ситуацию» в регионах по борьбе с коронавирусом. Минздрав России готов оказывать помощь, в том числе направлять специалистов.
В настоящее время ежесуточно прививаются до 7 тыс. человек и более.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 387 873 теста на коронавирус, в результате которых подтверждено 94 524 случая заражения, выздоровели 83 487 пациентов, умерли 2989 человек. За 31 октября выявлено 585 носителей новой коронавирусной инфекции.