Ульяновск, 1 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется тенденция роста выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

По оперативной информации ведомства, за 30 октября в регионе лабораторно выявлено 585 носителей новой коронавирусной инфекции. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 577.

Всего в пандемию сделано 1 387 873 теста на коронавирус. В настоящее время под наблюдением остаются 23 173 человека

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 94 524 случая заражения коронавирусом, выздоровели 83 487 пациентов, скончались 2989 жителей.