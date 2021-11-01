Москва, 1 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Пятая фаза пандемии коронавируса началась весной 2021 года и продолжается до сих пор в России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своё статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной 1 ноября «Российской газетой».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По мнению Медведева, в пятую фазу пандемии Россия вступила весной 2021 года и эта фаза продолжается до сих пор. В настоящее время наблюдается подъём заболеваемости, который, с учётом больших объёмов тестирования, достиг «исторического максимума». По оценке Медведева, уровень заболеваемости колеблется на «высоком, почти критическом уровне», при этом идёт массовая вакцинация.

Первая фаза пандемии по Медведеву — это период с декабря 2019 по март 2020, когда страны мира ещё не осознали опасность появления нового заболевания. Вторая фаза длилась от марта до середины июля 2020 года и сопровождалась закрытием границ, вводом ограничений и жёстких карантинных мер.

В третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 года, когда множество больших компаний и система образования перестроились на новый формат работы, был оптимизирован инструмент управления и завершились испытания вакцины от COVID-19. Четвёртый этап пандемии наступил осенью 2020 — зимой 2021 года и характеризуется новым подъёмом заболеваемости.

Зампредседатель СБ отметил, что жизнь в условиях новой реальности требует «продуманных, взвешенных решений, долгой «окопной» войны с пандемией». Эта борьба должна вестись силами всех стран мира, несмотря на все трудности и вне зависимости от чьих-либо политических амбиций.

Как уточнил Медведев, COVID-19 останется с человечеством на очень долгое время, даже при условии выработки коллективного иммунитета останется опасность локальных вспышек заболеваемости. Но, как полагает зампред СБ, ситуацию в итоге удастся взять под контроль в ближайшие месяцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре в России было выявлено более миллиона новых случаев заражения коронавирусом.