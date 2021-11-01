Вашингтон, 1 ноября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли на вечеринках по случаю Хэллоуина в разных штатах США. Об этом 31 октября сообщает издание The Sun.

U.S. Department of Defense Стрельба

В период с вечера 29 октября до утра 31 октября было зарегистрировано шесть случаев стрельбы на вечеринках. Два из них произошли в штате Техас, два в Калифорнии, один в Иллинойсе и один в Нью-Мексико. Стрельба произошла в городах Джолиет (Иллинойс), Тексаркана (Техас), Хьюстон (Техас), Гилрой (Калифорния), Стоктон (Калифорния), Альбукерк (Нью-Мексико).

Жертвами стрельбы стали шесть человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, ещё 33 человека получили ранения. По данным экспертов, США в настоящее время переживают беспрецедентный всплеск насилия и убийств. По данным Федерального Бюро расследований (ФБР), число насильственных преступлений в стране выросло на 30%. Для сравнения, в 2019 году было зарегистрировано 16 669 преступлений насильственного характера, а в 2020 году таких преступлений зарегистрировано уже 21 500. Это самый резкий прирост за последние несколько лет.

Ранее ИА REGNUM о гибели одного человека и троих пострадавших в результате стрельбы в доме чиновника на вечеринке в честь Хэллоуина в штате Калифорния.