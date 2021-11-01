Благовещенск, 1 ноября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Амурской области коронавирусом болеют 800 детей, 59 из них госпитализированы. Количество несовершеннолетних с диагнозом COVID-19 растёт, сообщила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

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«Дети переносят заболевание с осложненной пневмонией. Были у нас случаи, когда дети находились и в реанимации, нуждались в кислородной поддержке», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

На дистанционном обучении находятся 30 классов, полный перевод школ на онлайн-занятия не планируется. Глава региона Василий Орлов выразил надежду, что проблема распространения COVID-19 среди детей в ближайшее время решится с помощью начала вакцинации несовершеннолетних.

«Если всех детей перевести на дистанционное обучение, то это, во-первых, отразится на качестве образования, бесспорно, а во-вторых, — это создаст дополнительную проблему для родителей, потому что придется многим из них оставить свою работу основную и сидеть дома с детьми. Поэтому на данный момент решения о переводе на дистанционку нет. Если такая потребность у нас будет, если коллеги из Роспотребнадзора будут настаивать на этом, то мы, конечно, такое решение примем», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области нарастает эпидемический процесс, заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. Показатель заболеваемости COVID-19 достиг 5042,8 случаев на 100 тысяч жителей региона, и по прогнозу Роспотребнадзора будет продолжать расти. За неделю количество новых случаев коронавируса увеличилось на 9,8% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.