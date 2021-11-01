Глава Приамурья ждёт начала вакцинации школьников от COVID-19
Благовещенск, 1 ноября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Амурской области коронавирусом болеют 800 детей, 59 из них госпитализированы. Количество несовершеннолетних с диагнозом COVID-19 растёт, сообщила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.
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На дистанционном обучении находятся 30 классов, полный перевод школ на онлайн-занятия не планируется. Глава региона Василий Орлов выразил надежду, что проблема распространения COVID-19 среди детей в ближайшее время решится с помощью начала вакцинации несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области нарастает эпидемический процесс, заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. Показатель заболеваемости COVID-19 достиг 5042,8 случаев на 100 тысяч жителей региона, и по прогнозу Роспотребнадзора будет продолжать расти. За неделю количество новых случаев коронавируса увеличилось на 9,8% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.