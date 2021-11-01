Владивосток, 1 ноября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Число коек для пациентов с COVID-19 в стационарах Приморского края увеличили с 2063 до 2423. Эти действия предприняты в условиях роста количества новых заболевших и достижения нового пика заражений, сообщается 1 ноября на официальном сайте правительства и органов исполнительной власти региона.

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«В Приморье пришла «четвертая волна» COVID-19. Уже вдвое выросло количество пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растёт количество вызовов на дом и суточных госпитализаций. Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по аналогичному сценарию прошлого года», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

По её словам, за неделю нагрузка на поликлиники и стационары региона выросла в два раза. В Приморье снова достигло максимума количество новых заболевших — за сутки заразились 286 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю заболеваемость COVID-19 в Приморском крае выросла на 10%. У детей до года рост заражений составил 66%, от 9 до 14 лет — 9,8%, от 15 до 17 лет — 42,8%. Среди взрослых больше всего заразившихся — пожилые приморцы в возрасте 65+.