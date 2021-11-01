Шанхай, Китай, 1 ноября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. В Шанхае за первые три квартала этого года был отмечен стремительный рост коммерческой деятельности города, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Dawvon — Pudong Шанхай

Согласно данным, опубликованным Шанхайской муниципальной торговой комиссией, розничные продажи потребительских товаров в городе составили 1,3 трлн юаней (около $207 млрд) за этот период, увеличившись на 19,6% в годовом исчислении и на 14,1% по сравнению с уровнем 2019 года.

В первые три квартала этого года стоимость импорта и экспорта товаров в Шанхае составила 2,9 трлн юаней, что на 15,4% и 17,8% больше, чем в 2020 и 2019 годах соответственно.

За этот период в Шанхае было создано сорок семь региональных штаб-квартир многонациональных компаний, финансируемых из-за рубежа, в результате чего общее их число достигло 818. Тем временем было построено 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, финансируемых из-за рубежа, в результате чего общее число таких шанхайских центров достигло 501.

Выступая на пресс-конференции 30 октября, муниципальное правительство Шанхая заявило, что лучшие, чем ожидалось, показатели коммерческой деятельности города помогли заложить прочную основу для предстоящей 4-й Китайской международной выставки импорта (CIIE).

Ожидается, что почти 3000 предприятий из 127 стран и регионов примут участие в 4-й выставке CIIE, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.