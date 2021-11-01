Пекин, 1 ноября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Госсовет КНР, кабинет министров Китая, объявил о назначении и отстранении ряда должностных лиц 29 октября, сообщает агентство Синьхуа.

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Дэн Сяоган был назначен заместителем министра сельского хозяйства и по делам сельских районов, говорится в заявлении Госсовета. Чжао Цзюньнин был назначен заместителем главы Национального управления по медицинской продукции. У Кунмин был назначен президентом Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Ли Ифэй был назначен политическим комиссаром Производственного и строительного корпуса Синьцзяна и председателем Китайской Синьцзянской группы, говорится в сообщении. Ю Цзюнь был отстранен от должности замминистра трудовы ресурсов и социального обеспечения.

Сюн Маопин был отстранен от должности заместителя главы Государственного управления рыночного регулирования. Тан Хуаджун, в свою очередь, больше не является президентом Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Согласно заявлению, Ван Цзюньчжэн больше не является политическим комиссаром Производственного и строительного корпуса Синьцзяна и председателем Китайской Синьцзянской группы.