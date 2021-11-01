Москва, 1 ноября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Две медицинские клиники России — из Казани и Санкт-Петербурга — пытаются отстоять свою деловую репутацию, подав соответствующие иски к ООО «Яндекс». Одно дело пока арбитражем Москвы к производству не принято, второе рассмотрят 3 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Исковое заявление от «Клиника инсайт» из Казани поступило в суд ещё в конце августа 2021 года, но было оставлено без движения. Сейчас же спор принят судьей Козленковой и будет рассмотрен в декабре. Пока лишь известно, что речь пойдёт «о защите деловой репутации».

Второй истец — ООО «Центр доктора Лазарева» обратилось с иском в начале сентября, но он также был оставлен без движения. 27 октября документы во исполнение определения об оставлении без движения поступили в суд. Известно, что в этом случае медцентр оспаривает анонимный отзыв в свой адрес, размещённый на площадке «Яндекса».

Эти две компании — не единственные, кто делал попытку защитить деловую репутацию при анонимных негативных отзывах на площадках IT-гиганта.

Напомним, структура «Яндекса» представляет собой спрута, но головной актив корнями уходит в офшоры. ООО «Яндекс» принадлежит фирме из Нидерландов. Конечным бенефициаром IT-гиганта, ранее получившего претензии от ФАС РФ, называют российского миллиардера с мальтийском паспортом Аркадия Воложа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впереди у «Яндекса» громкий судебный процесс. Компания пытается оспорить требование ФАС РФ по антимонопольному расследованию о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритизации своих сервисов в выдаче.

Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС