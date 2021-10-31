Ланьчжоу, Китай, 1 ноября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. В связи с недавними вспышками COVID-19 провинция Ганьсу на северо-западе Китая решила отложить квалификационный экзамен для учителей начальных и средних школ, сообщило 27 октября провинциальное управление образования, передает агентство Синьхуа.

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Экзамен, ранее запланированный на 30 октября, теперь перенесен на первую половину 2022 года. Расписание других образовательных экзаменов также будет скорректировано в соответствии с местной динамикой профилактики и контроля заболевания.

В настоящее время все общины в провинции разделены на три типа: районы с закрытым управлением, районы с определенными мерами управления и контроля и другие с мерами предосторожности в отношении распространения вируса.

Жители районов, находящихся под закрытым управлением, должны соблюдать строгий домашний карантин и оставаться в закрытом помещении, в то время как домохозяйствам в районах с определенными мерами управления и контроля разрешается, чтобы один человек покупал предметы первой необходимости в специально отведенных для них местах каждые два-три дня, согласно данным провинциального комитета здравоохранения.

Между тем, гражданам в районах, где приняты меры предосторожности, не разрешается покидать свой округ/округ, за исключением особых обстоятельств. Те, кто должен уехать, должны предоставить доказательства отрицательного теста на коронавирус, проведенные в течение 48 часов до их отъезда.