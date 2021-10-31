Рим, 31 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. В возможность создания в Европейском союзе собственной армии не верит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 31 октября сам турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Это не реальный проект, — отметил глава государства. — Это невозможно».

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Турции удовлетворится заявлениями посольств десяти стран о невмешательстве во внутренние дела Турции и не станет высылать иностранных дипломатов из страны после сделанного им предупреждения.