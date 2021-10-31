Москва, , 19:35 — REGNUM Московский художественный академический театр имени М. Горького отменил намеченный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, сообщается на сайте театра.

Ольга Бузова Instagram.com/buzova86

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что соответствующее решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман. В пресс-службе уточнили, что МХАТ не снимает спектакль с репертуара, а переносит на неопределённый срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее худрук театра Эдуард Бояков заявил, что представители МХАТ им. Горького довольны работой певицы Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин» и не планируют отказываться от её работы в театре.

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