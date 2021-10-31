Салехард, 31 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 30 октября обнаружили ещё 140 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 54 176 носителей коронавируса. Из них 50 785 вылечились.

В больницах находится 931 пациент. Из них 29 подключены к аппаратам ИВЛ. 756 человек скончались от COVID-19.