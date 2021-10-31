Ново-Огарево, Московская область, , 15:15 — REGNUM Международному сообществу следует серьёзно оценить инвестиции в меры по сохранению леса в России и Латинской Америке. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов», — заявил Путин.

«По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар. Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах», — указал он.