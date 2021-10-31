Ново-Огарево, Московская область, , 15:07 — REGNUM Мировое сообщество должно сосредоточиться на поддержке наиболее результативных экологических проектов. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин принимает участие в саммите G20 — трансляция»

«Углеродный след солнечной энергетики, согласно научным данным, в четыре раза выше, чем у атомной. Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов», — заявил Путин.

«По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар», — указал он.