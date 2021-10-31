Ново-Огарево, Московская область, , 15:00 — REGNUM Россия намерена исполнить все свои обязательства по достижению углеродной нейтральности. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, и эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели — обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — заявил Путин.

«Мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство. Причём не просто хотим достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объём чистой эмиссии парникового газа в России был меньше, чем, например, даже у наших соседей и коллег в Евросоюзе. Это для нас вполне решаемая задача», — указал он.