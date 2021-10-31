В рамках осеннего призыва в Севастополе со сборного пункта военного комиссариата проходит первая отправка граждан для прохождения военной службы по призыву.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Получение военной одежды с последующим одеванием
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к выдаче военной одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к выдаче военной одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к выдаче военной одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к выдаче военной одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к выдаче военной одежды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дезинфекция военкомата
После прибытия на сборный пункт призывники проходят экспресс-тест на COVID-19 и после получения результатов отправляются на медицинскую комиссию, а затем — получать военную форму.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Как сообщает Министерство обороны РФ, к местам прохождения военной службы новобранцы будут прибывать самолетами военно-транспортной и гражданской авиации, а также с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Медкомиссия в военкомате
Всех призывников обеспечат обмундированием, сумками и несессерами с гигиеническими принадлежностями, средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также сухим пайком на время пути следования. Каждый новобранец получит банковскую карту, персональную электронную карту и сим-карту.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тесты по психологии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тесты по психологии
Во время осеннего призыва 2021 года военные комиссариаты ЮВО направят в Вооруженные силы Российской Федерации более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.