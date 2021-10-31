История вопроса

В Риме 30-31 октября 2021 года состоится саммит "Большой двадцатки" (G20). В этот неформальный клуб стран входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия, а также высшее руководство Европейского союза. Также на саммиты G20 приглашаются лидеры других стран и представители международных организаций. В 2021 году на саммите будет обсуждаться восстановление мировой экономики, обеспечение цифровой трансформации, а также реализация целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Также на встрече затронут борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике. Президент России Владимир Путин выступит на саммите по видеосвязи.