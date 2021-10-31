Ново-Огарево, Московская область, 31 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Россия достигла существенных результатов по снижению углеродной интенсивности экономики. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%. И это больше, чем в мире в целом, и больше даже, чем в странах семёрки», — заявил Путин.