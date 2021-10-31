Ново-Огарево, Московская область, 31 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Россия выполняет все взятые на себя обязательства по сохранению климата. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Естественно, наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению», — заявил Путин.

«Последовательно реализуем политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимаем шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добычи нефти», — указал он.

По его словам, в России хорошими темпами развивается и низкоуглеродная энергетика.

«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников — а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции — превышает 40%. А с учётом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86% — один из лучших показателей в мире», — подчеркнул президент России.