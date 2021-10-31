Ново-Огарево, Московская область, , 14:30 — REGNUM В России среднегодовая температура растёт быстрее общемировой. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой», — заявил Путин.

«Более чем в 2,5 раза — за 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше. Естественно, наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению», — указал он.