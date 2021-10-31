Красногорск, 31 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Глобальное потепление создаёт большие угрозы для мирового сообщества и для России в частности. Об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

Путин

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«Действительно, вопросы борьбы с изменением климата, которые мы обсуждаем сегодня, имеют исключительно важное значение. Касаются всех и каждого», — заявил Путин.

«Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления. Вот почему мы сталкиваемся и с опустыниванием, и эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории», — указал он.