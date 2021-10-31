Саянск, Иркутская область, 31 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Мэр Саянска Иркутской области призвал предпринимателей не брать на работу антипрививочников. Об этом информирует сегодня, 31 октября телеграм-канал «Город Братск».

Mil.ru Вакцинация

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"Вы работаете в сфере торговли и оказания услуг, вам приходится общаться с огромным количеством людей, а потому каждый работник должен быть привит от коронавируса. Мне известны случаи, когда нежелающие прививаться сотрудники грозят своим работодателям увольнением.

Обращаю внимание всех ковид-диссидентов, что в соответствии с указом главного санитарного врача и губернатора Иркутской области каждый работник бизнеса в обязательном порядке должен сделать прививку.

Уважаемые предприниматели, не принимайте на работу «перебежчиков» не желающих вакцинироваться, при трудоустройстве требуйте справку о вакцинации», — заявил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в Иркутской области продолжает оставаться напряженной.

По данным оперативного штаба на 31 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5502 человека, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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