Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Первое место в обновлённом рейтинге самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей журнала Forbes занял британский детский писатель Роальд Даль. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Роальд Даль Hans van Dijk _Anefo

Авторы Forbes посчитали доходы наследников умерших знаменитостей с октября 2020 по октябрь 2021 года. Детский писать Роальд Даль возглавил получившийся рейтинг благодаря крупной сделке его наследников с компанией Netflix. Видеостриминговый сервис приобрёл права на экранизацию его произведений, включая повести «Матильда» и «Чарли и шоколадная фабрика» за $684 млн.

Вторую строчку рейтинга Forbes занял американский музыкант Принс Нельсон. Его родственники получили $120 млн, продав 43% наследства музыканта, включая авторские права на песни.

Третьим среди умерших знаменитостей стал Майкл Джексон, музыкальный каталог которого принёс $75 млн. Певец возглавлял рейтинг самых богатых умерших знаменитостей с 2013 по 2020 год.