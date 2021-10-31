31 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Власенко о том, что украинские компании заключили с Польшей, Казахстаном и ЮАР контракты на поставку угля.

Оксана Переможенко, , 18:44 — REGNUM Украинские компании заключили с Польшей, Казахстаном и ЮАР контракты на поставку угля. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Власенко сообщает пресс-служба украинского министерства энергетики. По словам чиновника, в тепловой энергетике используется 85% отечественного угля (1,1 млн тонн). В ноябре планируется увеличение поставок отечественного угля на 1,4 млн тонн. Также планируется увеличение поставок импортного угля.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Государственная компания «Центрэнерго» планирует импортировать из этих стран (Польша, Казахстан и ЮАР — О. П.) около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки», — заявил заместитель министра энергетики Украины.

Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также на телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие скептически отнеслись к информации о том, что Киев планирует закупать уголь у Польши, Казахстана и ЮАР. Иные указали на то, что для увеличения собственной добычи угля нужно для начала рассчитаться с шахтерами по заработной плате.

«Особенно Польша, которая активно покупает российский уголь», — отметил Александр Л.

«Какой уголь, такой и рассказ. Пыль», — отреагировал В.В. Бахал.

«Та ясно, что ЮАР и Казахстан — ближайшие соседи Украины», — с сарказмом добавила Наталия Р.

«Есть такая страна — Пенсильвания (штат США — О. П.). Там делают самый свiдомий (сознательный — О. П.) уголь на планете», — иронизирует Александр В.

«И реверс из Словакии», — смеется Станислав А.

«Дожились, в Украину будут поставлять уголь??? А это не анекдот?» — не понимает Руслан Я.

«Хотят увеличить добычу своего угля! Вы с шахтерами расплатились?» — задался вопросом Иван Л.

«Не понял! А где знаменитый пенсильванский уголь, который встречали с оркестром, песнями-танцами и подарили по мешочку этих какашек всему руководству Украины?» — не без сарказма отреагировал Михаил К.

Замерз Цитата из мф Зима в Простоквашино. Реж. Владимир Попов. 1984. СССР

«Холопы с воза — России легче!» — пишет Николай П.

«Украинские компании заключили контракты на поставку угля с Польшей, Казахстаном и ЮАР». Но покупать будут в России. Когда воюешь, то лучше брать у тех, кого уже хорошо знаешь. «Вражеское» электричество совсем даже неплохое, украинцы с удовольствием пользуются, ну и уголёк с газом будут не хуже», — с сарказмом добавил Jurij O.

«Логистическое плечо увеличит цену во много-много раз, покупать на Донбассе в любом случае будет выгоднее», — с сарказмом отметил Sergey G.

«Китай большую цену даст. Они там сейчас выкупают всё, до чего дотянуться могут», — написал Виталий.

«Транспортировка из ЮАР дороже самого угля будет», — пишет Иван М.

«Интересно, а на Марсе есть уголь? Украина как великая космическая держава могла бы организовать поставки угля с Марса!..» — иронизирует Олег С.

«На вилах надо выносить адекватным украинцам эту власть. А не сидеть и ждать, чтоб кто-то сделал это другой. Кроме самих украинцев, Украина уже никому не интересна!» — подытожила Марина К.

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