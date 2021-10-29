29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Андрея Геруса о том, что Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину.

Мирослава Романенко, , 15:40 — REGNUM Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Андрей Герус.

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление украинского чиновника обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «Крокодил». Многие напомнили, что, в соответствии с украинской пропагандой, вооруженные силы Украины в Донбассе якобы «воюют» с Россией, о какой торговле тогда может идти речь, задались вопросами комментирующие.

«Нормальный ход…» — пишет ММ.

«Так вы уже 8 лет воюете, перемога за перемогой (победа за победой — М. Р.)! Или крестик снимите, или штаны наденьте…» — призвал Igor S.

«Свидомые Крым от воды отключили, а Россия свидомых от угля…» — добавил iL74 Syzran.

«Свои шахты поднимайте с колен…» — написал Андрей Т.

«Шахтёры ваши несколько раз в году зарплату мизерную получают», — отметил Андрей Т.

«Вот теперь это реально независимая (почти) Украина! Независимая от российского газа, российского угля и почти независимая от российского электричества! Всё, как мечтали», — не без сарказма пишет Александр К.

«Типа, а нас за що?!» — отреагировал Александр Николаевич.

«Какие же… твари… сами… провоцируют РФ, а потом ноют, что Россия им чего-то не продает… И во всей этой бессмысленной войне будут страдать граждане Украины…» — отметил Dmitrii .S.

Шахтеры

«Вам… всё нужно отключить — и газ, и топливо… [не] давать. Тогда посмотрим. Пусть Америка и Европа дает… Вы только вдумайтесь, кучка людей — это власть, и несколько тысяч радикалов управляют страной как хотят и издеваются над простыми людьми», — добавил «Доктор Ноу».

«Так Россия и так с вами «воюет», вы ж это утверждаете сами, так почему же страна, с вами воюющая, не должна воевать в энергетическом вопросе? Вы там все такие… что ли?» — задался вопросом Сергей К.

«Докукарекались», — написал «А*реневающий Котяра».

«Что ж, пора скакать, другого варианта согреться этой зимой не будет», — с сарказмом добавил Алексей.

«Принуждение к уму оборотней начинается», — пишет figaro.

«Ждём пенсильванский уголь, нужно же поддерживать угольную промышленность «хозяев», — с сарказмом написал Fariz B.

«Остался газ, бензин и солярка, которые тоже все оттуда. И можно смело евроинтегрироваться в 16 век…» — добавил Neragul.

«Неужели. Надо было ещё в 2014 все перекрыть», — отреагировал Cherniy Lukich.

«Байрактарами» топить будем», — пишет Татьяна Т.

Уголь

«Меня Украина все-таки убивает, гербом надо не тризуб делать, а грабли, на которые они наступают постоянно», — написал Борис.

«С одной стороны, смешно. А с другой — настораживает. ОП (офис президента Украины — М. Р.) загнали в угол, и в энергетике может произойти большой *ипец. Это нужно как-то нивелировать. А кроме жесткого нагнетания на Донбассе, у наших на другое мозгов не хватит. Как говорится, когда политики замолкают, начинают говорить пушки…» — отметил Aleksandr S.

«Правильно! Долой российский уголь! Долой российский газ! Да здравствуют теплые отношения с ЕС и дружеские похлопывания по плечу от заокеанского хозяина! Ими и согреемся! И светоч наш Зе освещает нам путь аки солнышко!» — с сарказмом подытожил «Едкий Натр».

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